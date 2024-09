Giovanissimo trovato con cocaina e marijuana in casa: arrestato a Catania

Un 21enne è stato arrestato a Catania dalla polizia per spaccio di sostanze stupefacenti. In due borsellini che teneva in camera da letto, in un appartamento del quartiere San Berillo Vecchio, Falchi della squadra mobile della Questura hanno trovato e sequestrato, complessivamente, 88 grammi di cocaina, 35 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento e la pesatura delle dosi.

Dopo le formalità di rito il giovane, d’intesa con il pm di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha poi convalidato il provvedimento.