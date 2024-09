Ritrovati un pony e un'asina rubati a Ramacca, salvati dal macello

Un’asina e un pony che erano stati rubati in una azienda agricola di Ramacca sono stati salvati dal macello dagli agenti della squadra a cavallo della Questura di Catania, che li hanno ritrovati sani e salvi. I due animali erano legati ad un cancello nei pressi di un casolare abbandonato in una zona isolata dell’agro di San Francesco la Rena, alla periferia sud di Catania. La titolare dell’azienda agricola aveva presentato una denuncia alle forze dell’ordine ed aveva allo stesso tempo affidato ai social una accorata richiesta d’aiuto.

Gli agenti in forza alla Squadra a cavallo della polizia, particolarmente sensibili al tema dei reati in danno di animali, hanno avviato diversi controlli in tutte le strutture e le stalle ricettive che spesso utilizzano gli animali per attività ludiche e sociali rivolte in particolare ai bambini ma hanno rivolto la loro attenzione anche verso quelle strutture dedicate alla macellazione. I controlli effettuati in città e in provincia hanno dato alla fine esito positivo e i due animali sono stati così salvati.