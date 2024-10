Studentessa viene travolta a Catania mentre attraversa la circonvallazione, è in rianimazione: non è il primo caso in quella strada

È ricoverata in rianimazione all’ospedale San Marco di Catania, la studentessa di 22 anni di nazionalità islandese, ospite dell’Università etnea nell’ambito del progetto Erasmus, travolta mentre si apprestava ad attraversare la Circonvallazione nei pressi della cittadella universitaria. Non chiara la dinamica del sinistro, registratosi nel pomeriggio di ieri poco prima delle 17.30, su cui sono a lavoro agenti della locale polizia municipale sezione infortunistica. Il conducente del mezzo, da quanto si apprende dalle forze di polizia, si è fermato per prestare soccorso.

L’ennesimo investimento di un pedone ripropone il problema della non sicurezza di quel tratto della Circonvallazione dove in un recente passato, esattamente nel novembre del 2023 una ragazza di Solarino Chiara Adorno, è stata investita mentre in compagnia del fidanzato attraversava la strada. Una criticità su cui da tempo si batte il gruppo social «Lungomare liberato» che ha condotto una battaglia affinché le autorità competenti adottino delle soluzioni per mettere in sicurezza la strada.