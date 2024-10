Aggrediscono i vigili urbani mentre multano le auto in divieto di sosta, arrestati due fratelli a Catania con processo per direttissima

Due vigili urbani che stavano multando delle auto in divieto di sosta, in una centralissima via di Catania, non distante dal Municipio e dalla Questura, sono stati aggrediti da due fratelli che sono stati poi arrestati da agenti di polizia delle Volanti per resistenza e offesa a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. I due avrebbero anche aggredito una persona che li stava riprendendo. Sul posto è intervenuto personale medico del 118.

L’Amministrazione Comunale di Catania esprime massima solidarietà ai due agenti di Polizia Municipale, aggrediti ieri sera nel centro storico, nella piazzetta Sebastiano Addamo, durante lo svolgimento del servizio di pattugliamento notturno del territorio e contrasto alla sosta selvaggia. Il sindaco Enrico Trantino e l’assessore Alessandro Porto si sono informati sulle condizioni di salute dei due operatori considerato che entrambi hanno ricevuto sette giorni di prognosi dai medici ospedalieri.

Gli aggressori, titolari di un bar della zona, sono stati prontamente arrestati. Gli stessi autori della violenza, si sono anche scagliati contro un altro commerciante che opera nei pressi che stava riprendendo l’accaduto con uno smartphone. Domani ci sarà il processo per direttissima considerata la flagranza degli atti di violenza nei confronti di pubblici ufficiali di cui sui si sono resi autori.