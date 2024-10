Catania, scoperti videogiochi illegali: contraffazione del sigillo e falsi documenti

Nel corso di un controllo integrato del territorio, eseguito nell’ambito delle verifiche finalizzate alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di apparecchi da divertimento, intrattenimento e scommesse sportive online, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con il personale della polizia di Stato, si sono recati presso un chiosco bar del capoluogo, riscontrando la presenza di un apparecchio a led luminosi rotanti sprovvisto di titolo autorizzatorio e non conforme agli apparecchi videogiochi e a quelli con vincita in denaro.

Proseguendo all’interno di una saletta sono stati rinvenute quattro slot machine, con evidente manomissione dei sigilli apposti sulle schede di gioco, non collegate alla rete nazionale di Adm,

munite di nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio appositamente falsificato, accese e funzionanti a disposizione del pubblico.

Tutte le apparecchiature sono state poste sotto sequestro penale, comprese le monete rinvenute all’interno delle cassette dei videogiochi pari a 2.829 euro che verranno versate nel Fondo Unico di giustizia. Al gestore dell’attività, deferito all’Autorità giudiziaria, sono state comminate sanzioni amministrative superiori a 68.000 euro.