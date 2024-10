Entrava in casa e maltrattava l'ex moglie nonostante fossero separati, arrestato ad Acireale

Nei giorni scorsi la polizia ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania a carico di un 44enne di Acireale, mettendolo in arresto, in quanto condannato alla pena di 3 anni di reclusione, poiché ritenuto colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate in danno della ex moglie.

Quest’ultima, stanca delle vessazioni e delle violenze subite fin dal 2009, nel gennaio 2023 ha sporto querela nei confronti del marito, in quanto, sebbene si fossero separati nel 2016, tali atteggiamenti non avevano avuto fine e il coniuge aveva continuato a fare irruzione nella casa coniugale, comportandosi in modo violento.

L’attività di indagine e riscontro eseguita dagli uomini del commissariato di Acireale, su delega della Procura, aveva permesso di verificare quanto dalla donna denunciato, soprattutto grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni e ad alcuni certificati medici, dai quali era possibile riscontrare le lesioni subite dalla vittima.