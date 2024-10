Scoperte sei stalle abusive nel quartiere San Cristoforo a Catania, sanzioni per 17 mila euro

La polizia ha eseguito controlli nel territorio nel quartiere San Cristoforo per contrastare il fenomeno della macellazione e delle corse clandestine di cavalli, a tutela della legalità e a salvaguardia delle condizioni degli stessi animali, come disposto dal questore di Catania.

La task force è stata coordinata dagli agenti del commissariato San Cristoforo e ha visto impegnati il Reparto prevenzione crimine, la sezione veterinaria dell’Asp e la polizia locale ambientale. I poliziotti hanno controllato sette stalle e di queste solo una è risultata in regola secondo la normativa vigente.

Nelle sei stalle abusive, gli agenti hanno eseguito controlli approfonditi che hanno permesso di accertare numerose violazioni amministrative con sanzioni per complessivi 17 mila euro, contestate ai proprietari, che sono stati anche denunciati all’Autorità giudiziaria per aver detenuto gli animali in luogo non idoneo alla loro natura.

Inoltre, si è proceduto al fermo amministrativo per sei cavalli, mentre sono stati sequestrati diversi farmaci dopanti, trovati all’interno delle stalle irregolari e probabilmente usati per stimolare gli animali in occasione di corse clandestine. L’operazione della polizia rientra nel costante monitoraggio del fenomeno che, sin dall’inizio dell’anno, ha consentito di scoprire diverse stalle abusive, con il sequestro di numerosi cavalli.