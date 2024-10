Catania, pubblica foto della ex compagna nuda e minaccia: «Do fuoco ai tuoi figli»

«Do fuoco ai tuoi figli», è questa una delle minacce rivolte alla ex compagna da un uomo di 36 anni catanese. Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il pregiudicato, indagato per atti persecutori e per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ai danni della ex compagna. Il provvedimento del gip di Catania, chiesto dalla procura, è stato eseguito dai carabinieri della Stazione Piazza Verga.

Le indagini hanno accertato episodi sin dal marzo scorso, quando, dopo sei mesi di frequentazione e uno di convivenza, la donna, già divorziata e madre, ha deciso di interrompere la relazione con il trentaseienne a causa della morbosa gelosia e dei frequenti scatti d’ira dell’uomo, assuntore di sostanze stupefacenti. In particolare il compagno, disoccupato, avrebbe chiesto alla vittima continue somme di denaro per acquistare la droga, ma al rifiuto opposto, l’avrebbe aggredita anche con pugni alla testa e anche in presenza dei figli minorenni di lei.