Sorpreso con cocaina e marijuana pronte alla vendita, arrestato a Catania

La polizia ha arrestato a Catania un 33enne sorpreso in via Capo Passero con circa 70 dosi di droga tra marijuana e cocaina. L’uomo, che aveva una ricetrasmittente in mano, alla vista degli agenti è fuggito ma è stato bloccato.

La fuga ha ovviamente insospettito gli agenti che si sono messi immediatamente al suo inseguimento riuscendo a fermarlo. Il sospetto che potesse nascondere qualcosa si è rafforzato poiché l’uomo, alle domande dei poliziotti, non ha risposto, guardandosi nervosamente intorno per cercare una via di fuga.

L’intuizione degli agenti si è rivelata fondata. E, infatti, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa 70 dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina e marijuana, già pronte per la vendita. La droga, che è stata sequestrata, avrebbe fruttato allo spacciatore un provento illecito di oltre 1.500 euro.