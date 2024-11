Catania, vandalizzata l’auto del consigliere comunale Melania Miraglia

Vandalizzata a Catania l’auto di Melania Miraglia, consigliere comunale di Forza d'Italia. Sulla vicenda interviene il vicepresidente vicario del Consiglio comunale Riccardo Pellegrino, che parla di allarme sicurezza lanciato ogni giorno da decine di cittadini e di «situazione ormai critica che questo ulteriore episodio mette in luce».

L’episodio è avvenuto in di via Monserrato. «Ho chiesto - prosegue Pellegrino - un incontro al prefetto e al questore: sembra di essere tornati nella Catania degli anni Novanta, occorrono controlli e interventi mirati. I cittadini hanno il diritto di sentirsi al sicuro». Pellegrino dice ancora di appellarsi «al Ministero degli Interni: gli stipendi delle Forze dell'Ordine vanno adeguati, gli uomini e le donne della polizia di Stato rischiano la loro vita per proteggerci e non sono trattati adeguatamente. E sono sempre meno i giovani che vogliono intraprendere questa strada, perché il rischio è troppo alto per lo stipendio che viene garantito».