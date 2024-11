Maltempo, strade allagate e persone intrappolate a casa e in auto a Riposto

Ancora maltempo che semina paura e fa danni. È intervenuta la squadra del distacco di Riposto a Fondachello di Mascali. Sono state soccorse persone rimaste intrappolate a casa ed in auto per la strada allagata. Impossibile riuscire a transitare in strada. Le auto sono state sommerse e tante le richieste di aiuto.