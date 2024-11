Catania, in garage aveva 500 chili di botti comprati online: denunciato

Cinquecento chilogrammi di fuochi d’artificio detenuti illegalmente sono stati sequestrati dalla polizia a Catania. Erano in un garage di un uomo di 49 anni, che è stato denunciato, che li aveva comprati online grazie ad un contatto trovato con un reel su un social network. I botti sono stati prelevati da artificieri della Questura e immediatamente distrutti, come disposto dalla Procura. L’uomo è stato denunciato per detenzione illegale di artifizi pirotecnici.