Senza patente e con arnesi da scasso, revocato l'affidamento in prova a un catanese: va in carcere

La polizia di Stato ha eseguito a Catania un ordine di espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica a seguito di revoca della misura dell’affidamento in prova disposto dal Tribunale di Sorveglianza nei confronti di un di 23enne con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio. È stato sorpreso alla guida di uno scooter senza patente, senza assicurazione e con alcuni arnesi da scasso. Il giovane, al momento sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova in relazione alla pena residua che stava scontando per più fatti di reato contro il patrimonio, è stato sorpreso dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Librino in via Tasso.

Alla vista degli agenti è fuggito cercando di dileguarsi ma è stato bloccato al culmine di un rocambolesco inseguimento. Appena sceso dalla moto ha cercato di disfarsi di un’apparecchiatura che annulla il segnale di chiusura delle portiere delle auto, che è stata subito recuperata e sequestrata. Inoltre all’interno dello scooter sono stati trovati diversi da scasso ed un passamontagna. Il mezzo inoltre era senza assicurazione e lui guidava senza patente.