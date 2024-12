Catania, quarantaseienne travolto a Giarre: è in fin di vita

Lotta contro la morte un quarantaseienne coinvolto in un terribile incidente stradale. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’uomo sarebbe stato travolto da una Fiat Panda mentre stava attraversando la strada. In seguito al devastante impatto, il pedone avrebbe frantumato con la testa il parabrezza dell’automobile e sarebbe finito rovinosamente sulla sede stradale. Scattato l’allarme, sul posto è giunta rapidamente un’autoambulanza del 118 che ha portato la vittima all’ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso. Il ferito avrebbe riportato gravi ferite alla testa e le sue condizioni sarebbero davvero critiche . Sul luogo dell’incidente stanno operando i carabinieri del Norm della Compagnia di Giarre, per i rilievi di rito ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente.