Catania, aveva un deposito abusivo di fuochi d'artificio in casa: in manette un pregiudicato

Ha pensato di trasformare un suo appartamento sfitto in un vero e proprio deposito abusivo di fuochi d’artificio. La polizia ha arrestato un pregiudicato di 34 anni: l’uomo, già noto per reati legati alla criminalità organizzata e al momento sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, nel corso di un controllo ha destato i sospetti degli agenti dopo aver notato su un tavolino diversi mazzi di chiave.

Dopo aver chiesto spiegazioni, l’uomo ha riferito che una delle chiavi in questione apriva un’altra casa, sita a pochi metri di distanza, al momento non abitata da nessuno e completamente vuota. I poliziotti non si sono lasciati convincere e hanno voluto approfondire. Hanno così trovato all’interno una gran quantità di scatoloni con all’interno decine di ulteriori scatole di fuochi d’artificio per oltre mezza tonnellata. Dalle verifiche compiute, è stato possibile accertare che il trentaquattrenne non avesse alcuna licenza e pertanto è stato arrestato per detenzione illegale di esplosivo e per la violazione delle prescrizioni sulla sorveglianza speciale.