Catania, furti di pezzi d'auto nei pressi dell'ospedale Garibaldi: il ladro individuato grazie alle telecamere

Era diventato un incubo per medici e dipendenti dell'ospedale Garibaldi di Catania: un uomo di 39 anni, specializzato nel furto di componenti di auto, è stato individuato e denunciato dalla polizia. Gli agenti del commissariato Nesima gli hanno attribuito una serie di furti avvenuti nell'ultimo mese all'interno delle aree di parcheggio vicine alla struttura sanitaria.

L'indagine aveva preso avvio grazie alle denunce presentate da alcune vittime, tra cui operatori sanitari e personale ospedaliero, che si erano ritrovati con le auto danneggiate e saccheggiate durante i turni di servizio. I poliziotti hanno visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza scoprendo il trentanovenne che entrava nei parcheggi per osservare attentamente i veicoli in cerca di parti appetibili da rivendere al mercato nero. Armato di strumenti da scasso, riusciva a smontare i gruppi ottici in pochi minuti, riponendoli in sacchi di plastica per poi allontanarsi senza destare sospetti.

Le immagini hanno fornito dettagli utili al riconoscimento dell'uomo, identificato grazie alla comparazione dei tratti somatici con le banche dati delle forze di polizia. Già noto per precedenti legati a reati contro il patrimonio, è stato denunciato a piede libero. Intanto, gli investigatori proseguono gli accertamenti per verificare se l'uomo possa essere responsabile di episodi analoghi che si sono verificati nei mesi scorsi nella stessa area.