Catania, trapianto di cornea all'ospedale Garibaldi su un anziano: «Grazie ai medici e ai donatori»

Da Lipari i ringraziamenti ai medici e alla generosità dei donatori: il trapianto di cornea all'ospedale Garibaldi di Catania ha segnato una nuova speranza per un anziano di 84 anni, che a causa di una rara allergia e dopo quattro operazioni è tornato a vedere.

«In un’epoca in cui la sanità pubblica è spesso al centro di critiche e discussioni - racconta il presidente dell’associazione Radioamatori Eoliani - vogliamo sottolineare un esempio di straordinaria professionalità e dedizione, offerto dall'equipe medica del reparto di oculistica del nosocomio Etneo. Grazie al lavoro instancabile di medici, infermieri e personale sanitario, un paziente, nostro socio dell'Are, Giuseppe Donato, 84 anni, nativo di Santa Lucia del Mela, uno dei cinque soci fondatori dell’Are, ha potuto ritrovare la speranza attraverso un complesso trapianto di cornea. Un percorso non privo di ostacoli, reso ancora più arduo da una rara forma di allergia che ha richiesto ben quattro interventi per raggiungere il risultato desiderato».