Acireale, approvato il piano di riqualificazione di piazza Garibaldi

Va avanti l’iter per riqualificare e ridare decoro a piazza Garibaldi. La giunta ha approvato il progetto esecutivo, già finanziato con i contributi straordinari per interventi nel settore delle Infrastrutture del 2024 dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. Il progetto ha un valore complessivo di oltre 130 mila euro. L'intervento comprenderà per quel che concerne la pubblica illuminazione l’area a verde e gli edifici insistenti su piazza Garibaldi, al fine di prevedere una soluzione di continuità con il progetto di ammodernamento dell’impianto del Corso Umberto; l'arredo e il decoro urbano. L'intervento previsto consisterà nella rimozione di 16 corpi illuminanti posti in sommità al sostegno in acciaio di altezza di circa 15 m con sbraccio a manico d’ombrello, i quali saranno sottoposti a verifica e verniciatura, e nella fornitura e posa in opera di apparecchi, per la sostituzione degli stessi, funzionanti con tecnologia Led. Si passerà da una lampada SAP ad una lampada a Led ed i criteri di studio per le nuove installazioni seguiranno i requisiti imposti dalle normative di settore.

Il progetto prevede, inoltre, il pieno ripristino funzionale, sia strutturale che estetico, dei 4 pali artistici in ghisa posti al centro della piazza, al fine di riportare gli stessi alle condizioni originarie in tutte le sue parti. In continuità con il progetto di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione del corso Umberto I, il progetto prevede, inizialmente, la rimozione di 4 pali di pubblica illuminazione, posti all’interno delle aiuole della piazza e la rimozione di un in acciaio di altezza circa 15 metri presente nella piazza tra il civico 1 e il civico 6 e la collocazione di mensole a parete artistiche installate sulle facciate dei palazzi prospicienti piazza Garibaldi, con utilizzo di lanterne stile classico a pianta quadrata, compresa la realizzazione dell’intero impianto elettrico, delle dorsali di risalita e pozzetto d’ispezione. Nel complesso il sistema mensola più lanterna deve riprodurre quanto già esistente nell’adiacente corso Umberto I.

La piantumazione di alloro e quercia ai piedi del Monumento ai Caduti, con installazione alla base di una opportuna illuminazione artistica attraverso l’installazione di apparecchi di illuminazione con orientamento di precisione per esaltarne la valenza simbolica. «Qualche mese fa, all’indomani dell’approvazione della manovra finanziaria da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana avevamo annunciato l’arrivo dei fondi stanziati come un’iniezione vitale per il nostro Comune. Una parte di queste risorse ci consentirà di portare avanti il progetto di riqualificazione del nostro bellissimo centro storico ammodernando piazza Garibaldi, - dichiara il sindaco Roberto Barbagallo-. Le daremo nuova luce, in linea con quanto fatto in corso Umberto, e la sistemeremo integralmente per ridarle decoro e funzionalità, partendo dall’eliminazione della ringhiera che crea un’inutile barriera fisica e prospettica con i marciapiedi limitrofi».