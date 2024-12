Catania, arrestati tre ladri d'auto: uno di loro era evaso dai domiciliari

Tre persone, rispettivamente di 18, 28 e 30 anni - uno dei quali ricercato perché evaso dai domiciliari - sono state arrestate a Catania dalla polizia mentre tentavano di rubare un’auto in viale Libertà. Due armeggiavano su una vettura e il terzo li attendeva alla guida di un’auto.

Ad accorgersi di loro l’equipaggio di una volante. I malviventi, fuggiti in auto, sono stati bloccati al culmine di un breve inseguimento durante il quale uno di loro è riuscito a fuggire a piedi venendo però bloccato poco dopo.

I tre sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso e di un obd, uno strumento per la diagnostica delle auto utilizzato dai malviventi per sbloccare le portiere e mettere in moto i veicoli da rubare. Il Gip ha convalidato gli arresti e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per uno dei tre e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per gli altri due in attesa delle prossime fasi processuali.