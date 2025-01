L'incidente mortale a Catania, ferita una donna: viaggiava con Carlo Messina, l'uomo che ha perso la vita

Nell’incidente di ieri sera (5 gennaio) in viale Mario Rapisardi, a Catania, è rimasta ferita anche una donna. Viaggiava sulla moto con Carlo Messina, 48 anni, personaggio noto nel mondo degli spettacoli e degli eventi in città, che è morto sul colpo nello scontro con un’auto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19, nel pèrimo tratto della strada, vicino a piazza Santa Maria di Gesù, dove si trova l’ospedale Garibaldi Centro, dove la donna ferita è stata accompagnata. Si sono scontrate una moto di grossa cilindrata, una Yamaha di colore nero, una autovettura, una Skoda Octavia.

Sul posto si sono diretti i mezzi di soccorso. In primis le ambulanze del 118 con il personale sanitario che ha prestato i primi aiuti a Messina, praticando il massaggio cardiaco. Nonostante il tentativo di strapparlo alla morte, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. In corso di accertamento da parte della polizia municipale di Catania la dinamica del sinistro. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente, monitorando possibili perdite di carburante dai veicoli coinvolti e assicurandosi che non ci fossero ulteriori rischi per i soccorritori e i passanti. La polizia municipale ieri sera ha chiuso al transito il tratto di viale Maio Rapisardi. Il traffico è andato in tilt. Il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai familiari e i due mezzi sono stati posti sotto sequestro.