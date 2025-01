Tenta rapina e fugge in autobus, denunciato diciottenne a Catania

A Catania un 18enne, dopo un tentativo di rapina andato a vuoto ai danni di un negozio di articoli sanitari di via del Bosco, si sarebbe allontanato a bordo di un autobus delle linee urbane, a bordo del quale è stato bloccato dai carabinieri. Il giovane è stato denunciato per tentata rapina.

Il 18enne, con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati contro il patrimonio, avrebbe tentato poco prima di rapinare il negozio dove, dopo aver urlato «Fermi tutti. Questa è una rapina», era stato cacciato via dal commesso, che aveva poi telefonato al 112 Nue, consentendo così l’intervento in pochi minuti dei carabinieri.

Dopo aver visionato le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale, trascorsi una manciata di minuti, a circa 400 metri dal negozio hanno visto passare un autobus riconoscendo tra i passeggeri il giovane rapinatore. I militari hanno subito fatto segnale al conducente di fermare il mezzo e saliti a bordo hanno prelevato il 18enne, portato poi in caserma e denunciato.