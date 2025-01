Il ventunenne ucciso a Catania: è lo stesso luogo e movente dell'omicidio del 2017

Una discussione per una ragazza contesa iniziata male e finita peggio. Sarebbe questo il movente dell’omicidio di Enzo Valenti, 21 anni, ucciso con un colpo di pistola, la notte del 20 dicembre del 2017 in piazza Palestro, la stessa piazza dove ieri, per un motivo simile, è stato ferito mortalmente il 21enne Giuseppe Francesco Castiglione. I due delitti hanno come similitudine, oltre al

movente, anche la giovane età di vittime, entrambe ventunenni, e degli assassini: il 18enne Danilo Guzzetta per la morte del 2017 di Valenti e il 20enne Calogero Michael Romano per Castiglione.

Inoltre, entrambi gli autori degli omicidi si sono costituiti. Guzzetta alcuni giorni dopo, Romano dopo poche ore.