Inferno a Catania per un'esplosione, una decina i feriti, alcuni gravi. Nuovo boato e tombini che saltano

Ci sono diversi feriti per l’esplosione a Catania, uno grave è ricoverato all'ospedale Cannizzaro: è un 66enne con ustioni sparse, anche sul volto e alla testa, al Trauma Center in codice rosso. Secondo quanto si è appreso non ci sono notizie di dispersi, non ci sarebbero state persone nella palazzina crollata.

«C’è la notizia di sette persone ferite, alcune gravi. Ma non ci sono notizie certe su eventuali vittime. Non è certa neanche la causa che ha originato la fuga di gas. La speranza è che trattandosi di palazzine popolari in corso di ristrutturazione non c’erano molte persone dentro».

Così su Rainews 24 il sindaco di Catania Enrico Trantino a proposito dell’esplosione avvenuta in serata nel rione San Giovanni Galermo.

Nell'area forte odore gas e tombini che saltano

C’è un forte odore di gas nella zona del rione San Giovanni Galermo di Catania dove c’è stata un’esplosione che ha causato diversi feriti, almeno otto al momento.

Nella zona c’è stato un secondo boato e continuano a «saltare» i tombini dalle strade, evidentemente per la pressione. L’area è stata chiusa al traffico e nessuno può passare. Continuano le ricerche dei soccorritori per assistere persone che hanno bisogno e alla ricerca di eventuali dispersi, che al momento non risultano.