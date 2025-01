Una palazzina sventrata in fiamme, con detriti presenti per centinai di metri. Un’auto col cofano aperto brucia mentre suona il suo antifurto. Attorno decine di soccorritori che si muovono alla ricerca di feriti o di eventuali dispersi.

Si presenta così, come uno scenario da guerra, la via del rione San Giovanni Galermo di Catania dove c’è stata un’esplosione per una fuga di gas.