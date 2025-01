Sgominata piazza di spaccio a Catania: 18 arresti, 5 sono minorenni I NOMI DEI MAGGIORENNI

Agli atti delle due inchieste anche video in cui si vedono gli spacciatori contare i soldi incassati e mentre cedono dosi attraverso lo spioncino di una porta blindata per evitare controlli delle forze dell’ordine. Ripresa anche l’attività di spaccio di droga in presenza di un bambino piccolo in braccio a una persona.

I reati ipotizzati a vario titolo, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e acquisto, detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti. È anche in corso l’esecuzione di un decreto di sequestro diretto o per equivalente di beni, a carico degli indagati maggiorenni.

I carabinieri hanno stimato che l'attività illecita, che aveva orari di apertura ben definiti, ovvero dalle 9 del mattino fino alle 3 di notte, avrebbe prodotto un giro d'affari di migliaia di euro, più esattamente, di un importo complessivo di circa 162.000 euro nei mesi in cui è stata monitorata. Per tale ragione la Dda di Catania ha emesso un decreto di sequestro per equivalente sui beni degli indagati per un pari importo.

I NOMI DEI MAGGIORENNI IN CARCERE

I maggiorenni destinatari della misura della custodia in carcere sono: Salvatore Condorelli; Massimiliano Claudio Russo: Alessio Licandro; Carmine Onesto; Giovanni Munzone; Giuseppe Ciraudo; Francesco La Rosa; Michele Miraglia; Nicodemo Aversa; Francesco Patanè; Simone Salamanca; Gioele Scuderi; Giuseppe Gambero.