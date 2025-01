Catania, aveva investito un giovane ed era scappato: rintracciato

La polizia locale di Catania ha individuato e denunciato il presunto autore di un incidente stradale avvenuto nella notte di sabato scorso, in viale Africa, causando gravi lesioni a un diciottenne investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il conducente del veicolo si era dato alla fuga omettendo di soccorrere il malcapitato, peraltro ancora ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Gli agenti della sezione infortunistica della Polizia municipale del capoluogo etneo, avviate le indagini, sono riusciti a risalire al veicolo e al suo conducente, trasmettendo la notizia di reato alla Procura per le valutazioni di competenza. Il diciottenne travolto al viale Africa sabato notte e ricoverato in Rianimazione