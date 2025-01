Tragedia sull'Etna, perdono la vita un sessantenne e un ragazzo di 17 anni in due incidenti nella Valle del Bove

Una sessantenne e un diciassettenne sono morti in due distinti incidenti in montagna, avvenuti nella Valle del Bove dell'Etna. Entrambi erano stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania.

Il più anziano era già privo di vita al momento dell'arrivo in ospedale mentre il minorenne, in gravissime condizioni, era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione nel disperato tentativo di salvarlo. Per qualche ora la speranza è stata tenuta viva ma, alla fine, i medici si sono dovuti arrendere dichiarando il decesso.

Il primo intervento, effettuato da squadre a terra e con l'impiego dell'elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Catania, è avvenuto in località Schiena dell'Asino. Il minorenne era caduto in una scarpata facendo un volo di un centinaio di metri: gli operatori lo avevano recuperato e trasferito intubato in ospedale dopo averlo rianimato perché aveva subito un arresto cardiaco.

Il secondo, a 2700 metri, si era verificato tra il rifugio Citelli e l'Osservatorio Pizzi Dineri, sempre nella Valle del Bove. L'escursionista sessantenne sarebbe precipitato in una scarpata battendo la testa sul ghiaccio assieme a un'altra persona. I due sono stati sollevati con il verricello dai vigili del fuoco a bordo dell’elicottero ma quando l'uomo è giunto senza vita al pronto soccorso.