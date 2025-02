Catania, aveva quattro chili di marijuana in casa: arrestato un sessantenne nel quartiere Picanello

Quattro chili di marijuana nascosti in una borsa di tela, altro stupefacente conservato in vasetti di vetro e buste di plastica, tutto pronto per essere smerciato. È quanto hanno trovato gli agenti della Squadra mobile di Catania nella casa di un sessantenne nel quartiere Picanello. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il blitz è scattato nell’ambito di un’indagine antidroga mirata a contrastare lo spaccio in città. I poliziotti, dopo avere individuato l’abitazione sospetta, hanno perquisito ogni stanza trovando, oltre alla marijuana, anche un kit completo per il confezionamento delle dosi con tre bilance di precisione, una macchina per sottovuoto, una termosigillatrice e diverse confezioni di buste.