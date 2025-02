Acireale, fegato espiantato dal più anziano donatore in Italia non a cuore battente

Nell’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale è stato eseguito il primo prelievo d’organi del 2025 del nosocomio da un ottantenne, il più anziano donatore non a cuore battente finora in Italia ed il cui decesso è stato diagnosticato con criteri cardiologici. Il consenso dei familiari ha avviato le procedure di donazione. È stato ritenuto idoneo al trapianto il fegato.

Il prelievo è stato effettuato da un’equipe specializzata dell’Uoc di Chirurgia addominale dell’Ismett di Palermo, in stretta collaborazione con il Centro regionale trapianti.

«Esprimiamo ai familiari il nostro cordoglio e la nostra vicinanza - afferma il direttore generale dell’Asp di Catania Giuseppe Laganga Senzio - e li ringraziamo per il gesto di altruismo che hanno compiuto nonostante il momento tanto doloroso per loro. Vogliamo anche ringraziare tutti gli operatori intervenuti per la competenza e l’umanità con cui hanno seguito tutte le delicate fasi della donazione».