Incidente in autostrada tra Giarre e Catania: Toyota si ribalta, illesi i passeggeri

Incidente oggi pomeriggio (4 maggio) sull’autostrada A18, nel tratto tra Giarre e Catania. Poco dopo le 16, all’altezza del km 59+850, appena superato lo svincolo di Giarre, si sono scontrate un’Audi e una Toyota per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto, la Toyota si è ribaltata e si è adagiata su un fianco.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e una squadra dei vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza il veicolo coinvolto. Fortunatamente, nessuno degli occupanti della Toyota – tutti giovanissimi – avrebbe riportato ferite gravi. I passeggeri sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo. Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico: lunghe code si sono formate in direzione Catania nel tratto teatro dell’incidente.

(foto tratta da Facebook)