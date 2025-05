Un motociclista di 43 anni, originario di Catania, è morto in un incidente stradale avvenuto in contrada Trepunti di Giarre. L’uomo era alla guida di una Bmw 1250 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con

un’autocisterna. Inutili i tentativi salvargli la vita da parte dei soccorritori del 118.