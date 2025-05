Catania, prevenzione del tumore al seno: al via la decima edizione di «Maggio in... forma»

Una donna su otto svilupperà un tumore al seno nel corso della vita: è un dato che i medici non smettono di sottolineare. Ma c’è anche una buona notizia: oggi, grazie ai progressi della medicina, l’87% delle donne colpite è in buona salute a cinque anni dalla diagnosi. La vera arma che fa la differenza? La prevenzione. Intervenire presto significa aumentare drasticamente le possibilità di guarigione. Questo è l’obiettivo di «Maggio in…forma», campagna di informazione e prevenzione del carcinoma mammario - giunta ormai alla decima edizione - organizzata da Andos Catania e Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua, con il patrocinio del Comune di Catania e Anci Sicilia.

«Stare in forma» ed «essere informate» salva la vita. Per questo dal 2015 la manifestazione offre alle giovani donne della fascia 40-49 anni, non raggiunte dal Sistema sanitario nazionale, l’opportunità di effettuare una visita senologica e una mammografica gratuita. In questi anni sono state offerte 3.283 mammografie, che hanno consentito di individuare 66 casi di positività. La generosità degli sponsor fa sì che nel 2025 possano essere omaggiate oltre 500 mammografie, da calendarizzare entro dicembre.