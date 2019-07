A Milo pronta la XIII edizione del Premio Nazionale Teatrale “Angelo Musco”

Tutto pronto per il XIII Premio Nazionale Teatrale “Angelo Musco” diretto artisticamente da Mimì Scalia in programma a Milo. Ad animare l'evento saranno Le Compagnie Teatrali “Cambia… Menti” di Santa Venerina, Associazione Caf “Cultura Arte Spettacolo” di Aci Catena (Ct), Associazione Culturale “Dietro le Quinte” di Milazzo (Me), Associazione culturale “Carma” di Bagnara Calabra (Rc), “Imprevisti e Probabilità” di Formia (Lt).

Le compagnie sono state scelte dopo la attenta valutazione dei curricula e dei video di presentazione delle proposte artistiche delle numerose compagnie che hanno risposto all’avviso pubblico dalla giuria, presieduta dall’Avv. Vincenzo Zappulla, presidente dell’istituto Storia dello Spettacolo Siciliano, e formata dalla prof.ssa Sarah Zappulla Muscarà (docente Letteratura Italiana, Letteratura Teatrale italiana, Storia del Cinema), dal sig. Turi Giordano (attore e regista), dal sig. Agostino Zumbo(attore e regista), dal sig. Fabio Costanzo (attore), dal dott. Gianfranco Barbagallo( avvocato specialista in Diritto dell’Arte e Legislazione dello Spettacolo, consigliere regionale FITA Sicilia) e dal sig. Luciano Patanè (in rappresentanza del Comune di Milo). La manifestazione, organizzato dal Comune di Milo (Ct), dalla Regione Sicilia, dalla FITA Siciliae dall’Associazione Culturale Filocomica Sant’Andreadi Milo. Interverranno con Alfio Cosentino (Sindaco), Concetta Cantarella (Vice Sindaco), Francesca Strano (Assessore alla Cultura), Mimì Scalia (Direttrice Artistica del Premio “Angelo Musco”), Rosa Patanè (Presidente della ‘Filocomica Sant’Andrea’), alcuni esponenti della giuria e gli artisti delle compagnie che animeranno la competizione teatrale sarà presentata venerdì 19 luglio prossimo, alle ore 10.30, nel Museo Virtuale di Piazza Municipio, a Milo.

Le cinque compagnie teatrali, si esibiranno (dal 30 luglio 2019 al 2 agosto 2019) nello splendido Teatro Comunale Lucio Dalla di Milo. Questo calendario: 29 luglioore 21 Compagnia Teatrale “Cambia… Menti” di Santa Venerina in scena con “La Scatola di Marlene” di Nino Criscione, per la regia di Pietro Coco (selezionata, come da regolamento del Premio, tra le compagnie partecipanti alla rassegna teatrale invernale milese, a cura della Filocomica Sant’Andrea); 30luglio ore 21, Associazione Caf “Cultura Arte Spettacolo” di Aci Catena (Ct) in scena con “Dyskolos”di Menandro, per la regia di Davide Pulvirenti –Teatro Comunale Lucio Dalladi Milo; 31luglio ore 21, Associazione Culturale “Dietro le Quinte” di Milazzo (Me) in scena con “Aragoste di Sicilia” di Gianni Grimaldie Bruno Corbucci, adattamento di Romano Bernardi, per la regia di David Amalfa;

1 agosto ore 21, Associazione culturale “Carma” di Bagnara Calabra (Rc) in scena con “1861 La brutale verità” di Michele Carilli, per la regia di Michele Carilli e Lorenzo Praticò; 2 agosto ore 21 Compagnia “Imprevisti e Probabilità” di Formia (Lt) in scena con “Neapopuli. Errando nell’Invisibile”di Giovanbattista Basile e Italo Calvino, adattamento di Raffaele Furno, per la regia di Raffaele Furno.

Intanto, si regista grande attesa per la serata intitolata “Milo Premia il Teatro” che si terrà al Teatro Comunale Lucio Dalladi Milo, alle ore 21, sabato 3 agosto 2019, con ingresso libero, che sarà condotta dal giornalista Salvo La Rosae vedrà, tra gli altri, la presenza, in qualità di ospite d’onore, special guest, dell’acclamato artista Mario Incudine, che sarà premiato in quanto personaggio tra i più rappresentativi della nuova world music italiana,e che, per l’occasione, regalerà, come nel suo stile, indimenticabili momenti di spettacolo. Nel corso della serata sarà assegnata una Targa alla Memoriaall’attore Gilberto Idonea, scomparso lo scorso Ottobre, per l’occasione interverranno il figlio Alessandro Idoneae la moglie prof.ssa Raffaella Oliveri.

© Riproduzione riservata