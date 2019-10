La malattia di Franco Battiato, i fan sui social: "Sta male, più rispetto"

Dopo l'omaggio in tv di Fabio Fazio che, a Che tempo che fa, ha mandato in onda un'anteprima del nuovo singolo di Franco Battiato, "Torneremo ancora", i fan fanno sentire la loro voce sulle sue condizioni di salute.

I sostenitori di Battiato chiedono "maggiore privacy, e più rispetto" sullo stato di salute del cantautore. Nonostante lo scorso marzo Franco Battiato avesse rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute, dicendo: "A chi mi chiede della mia salute dico che il peggio è passato", l'amico Roberto Ferri ultimamente ha gettato nuove ombre sulle reali condizioni dell'artista.

In un'intervista a Fanpage, infatti, ha detto senza mezzi termini: "Cercano di tenere in vita qualcosa che è già morto".

Ferri ha mostrato scetticismo sull'uscita del nuovo album, in programma per il 18 ottobre, considerando che per lui Battiato starebbe troppo male per aver lavorato ad un nuovo progetto.

Forti dubbi dunque fa parte di Ferri, che ha dunque dichiarato: “Sono stupito. Evidentemente, l’etichetta e il manager Franz Cattini hanno voluto tirare fuori qualcosa per tenere vivo quello che, purtroppo, è già morto".

E ancora: "Franco mi diceva sempre che non aveva testi pronti. L’ultima volta ci siamo sentiti al telefono un anno fa. Non so da dove abbiano tirato fuori questa roba che pubblicheranno".

Oggi, si sono fatti sentire anche i fan con una pioggia di messaggi sulla pagina Facebook da loro creata per Battiato.

C'è chi, in risposta a Ferri, ha ipotizzato l'uscita di un nuovo disco nonostante le condizioni di salute non buone di Battiato spiegando: "Forse lui ha voluto far uscire il disco, qualunque cosa accadesse?".

"Purtroppo la situazione non è bella", ha scritto un altro fan. Poi, l'appello ad una maggiore discrezione: "Serve rispettare il silenzio, l’uomo, l’artista, la sua famiglia, e smetterla di parlare della sua malattia, di cui effettivamente si conosce nulla e il contrario di nulla".

"Ci basti sapere - ha aggiunto un altro sostenitore - che Franco Battiato è stato costretto a ritirarsi dalle scene, per seri problemi di salute".

"Il suo entourage, - ha spiegato un altro utente - è andato avanti senza dire nulla e senza centellinare notizie ambigue, contraddittorie".

"Troppa curiosità e troppa ansia per la salute del maestro", ha scritto un altro fan. "Basta gossip, vi invito ad aspettare l'ultimo album e a rispettare la privacy".

