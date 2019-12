Natale all'aeroporto di Catania, l'inaugurazione dei presepi artistici di Caltagirone

Il Natale arriva anche all'aeroporto di Catania dove, giovedì 12 dicembre, alle ore 9,30, saranno inaugurati all’interno i presepi artistici realizzati dai mastri artigiani di Caltagirone.

Si tratta di istallazioni di varie dimensioni che saranno posizionati sia in airside che all’interno del Terminal C e in sala Vip.

Alla conferenza stampa di presentazione, che si terrà negli uffici SAC, saranno presenti, oltre al presidente e all’amministratore delegato della Società di gestione dello scalo etneo, Sandro Gambuzza e Nico Torrisi, anche l’assessore al Turismo della Regione siciliana, Manlio Messina, e il sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo.

© Riproduzione riservata