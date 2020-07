Musica, Tommaso Paradiso rinvia il concerto di Catania al 2021: ecco tutte le date

Tommaso Paradiso rinvia il suo tour al 2021. L'ex frontman dei The Giornalisti ha posticipato il suo 'Sulle Nuvole Tour' all'anno prossimo come anche l’uscita del nuovo disco programmata nei primi mesi del prossimo anno, anticipata dalla pubblicazione di un brano inedito in arrivo alla fine di questa estate.

Questo il calendario aggiornato:

- Giovedì 15 aprile 2021, Assago (MI) Mediolanum Forum

- Domenica 18 aprile 2021, Jesolo (VE) PalaInvent

- Giovedì 22 aprile 2021, Roma - Palazzo dello Sport

- Lunedì 26 aprile 2021, Casalecchio di Reno (BO) Unipol Arena

- Mercoledì 28 aprile 2021, Firenze - Nelson Mandela Forum

- Venerdì 30 aprile 2021, Torino - Pala Alpitour

- Domenica 2 maggio 2021, Napoli - PalaPartenope

- Sabato 8 maggio 2021, Reggio Calabria - PalaCalafiore

- Martedì 11 maggio 2021, Catania - PalaCatania

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date, ulteriori informazioni su vivoconcerti.com.

