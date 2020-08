Bellini Renaissance, tutto pronto a Catania per il Gran Galà Lirico

Il “Gran Gala Lirico”, secondo appuntamento del Bellini Renaissance, sarà presentato martedì 25 agosto, alle 11.30, al teatro Massimo Bellini di Catania, dall’assessore Manlio Messina, dal commissario straordinario Daniela Lo Cascio, dal sovrintendente Giovanni Cultrera.

Protagonista sarà il famoso baritono Leo Nucci, che riceverà il premio alla carriera “Teatro Massimo Bellini”, assegnato dall’ente insieme con la Regione Siciliana e al Comune di Catania.

Bellini Renaissance è promosso dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, in collaborazione con l’Ente lirico autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania e altre eccellenze musicali e culturali siciliane, in particolare il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, il Comune e l’Università degli Studi di Catania, il Conservatorio di musica “Vincenzo Bellini” di Catania, il Parco archeologico di Naxos-Taormina, il Parco archeologico di Catania e della Valle dell’Aci, la Soprintendenza ai Beni culturali di Catania e la Curia arcivescovile di Catania.

Bellini Renaissance è realizzato nell’ambito dell’APQ Sensi Contemporanei - Cinema ed audiovisivo, in raccordo con la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e l’Agenzia per la Coesione Territoriale.

© Riproduzione riservata