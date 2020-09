"Premio Carretto Siciliano" a Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri

Una ruota di carretto siciliano su pietra lavica: un oggetto molto particolare come lo è anche il premio che viene consegnato ogni anno ai siciliani che si sono distinti, ciascuno nel proprio campo, dall’arte alla musica, dallo spettacolo allo sport.

Stasera alle 21 in piazza Maggiore, ad Aci Sant’Antonio il «Premio Carretto Siciliano», sarà consegnato a Roy Paci, che si esibirà accompagnato dalla Lab Orchestra capitanata da Massimo Minutella; ad Enrico Guarneri, che non farà mancare le sue gag, magari prendendo di mira colui che è diventato amico e collega fraterno (e sarà premiato al suo fianco), il conduttore e giornalista Salvo La Rosa; riconoscimenti alla pittrice Maria Pia Cristaldi e all’imprenditore santantonese Giuseppe Basile. Conduce Maurizio Caruso.

Il «Premio Carretto Siciliano», giunto alla sua ottava edizione, è organizzato dal Comune di Aci Sant’Antonio con la direzione artistica di Mario Russo. Negli anni scorsi sono stati premiati Lello Analfino, frontman dei Tinturia; il giornalista Pietrangelo Buttafuoco; Nino Frassica e Roberto Lipari; Antonella Ruggiero, Giovanni Caccamo e Mario Incudine; I Soldi Spicci; gli storici pupari catanesi Fratelli Napoli.

«Un’edizione ricca di significato – dice l’assessore comunale al Turismo e allo Spettacolo, Antonio Scuderi - perché rappresenta la volontà forte dell’amministrazione di non perdere di vista i passaggi importanti, quelli che uniscono la tradizione e la memoria». Considerato il contingentamento dei posti a sedere in piazza Maggiore, la serata verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune.

