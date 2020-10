"Artisti a domicilio" durante l'emergenza Covid, l'iniziativa del regista Alfredo Lo Piero

Artisti che non si scoraggiano di fronte ai divieti imposti dall'ultimo Dpcm per frenare i contagi di Coronavirus. Da un'idea del regista Alfredo Lo Piero, arriva l'originale iniziativa "artisti a domicilio".

In un momento in cui centinaia di professionisti, di collaboratori, di tecnici rischiano di ritrovarsi a reddito zero, una possibile soluzione arriva con il servizio "artisti a domicilio" del regista Alfredo Lo Piero, che, nel suo centro studi laboratorio d'arte, scuola di cinema a Catania, ha formato qualificate figure professionali per il mondo dello spettacolo.

"Anche questa iniziativa è ispirata da una valutazione sociale - spiega Lo Piero - e non certamente commerciale, in quanto per gli artisti chiamati sarà sufficiente un'offerta libera in base all'impegno richiesto. Con questa iniziativa, infatti, vogliamo rimarcare il valore sociale della cultura e dell'intrattenimento, anche se per un pubblico ridotto e familiare".

Non è più lo spettatore ad andare dall'artista per sentire recitare una poesia, un brano teatrale, una canzone, ma sono i cantastorie, i mimi, gli illusionisti, i giocolieri, i musicisti, gli attori a recarsi, evitando assembramenti, nell'abitazione o nelle aree limitrofe del pubblico, rispettando ovviamente tutte le prescrizioni di sicurezza dell'ultimo Dpcm.

E così un compleanno, una ricorrenza, una festa a sorpresa, sempre e soltanto per pochi intimi, naturalmente, potrà essere arricchita da una vasta scelta di attrazioni e spettacoli per strappare un sorriso in un periodo tragico. Il tutto accompagnato da cocktail preparati sul momento da bartender e barman acrobatici.

