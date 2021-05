È morto il giornalista catanese Aldo Forbice, storico conduttore di Zapping

È morto questa mattina a Roma, Aldo Forbice. Giornalista, saggista, scrittore, ma anche editorialista per il Giornale di Sicilia, con una lunghissima carriera in Rai, conclusa come storico conduttore di Zapping su Radio Uno, Forbice era nato a Catania nel 1940: arrivato giovanissimo all'Avanti a Milano, entra in Rai alla fine degli anni 60.

Nel 1970 è alla guida di "Turno C" la prima trasmissione in Italia dedicata al mondo del lavoro.

Passa poi al Tg1 come coordinatore delle sedi regionali, alla fine degli anni '80 è vicedirettore del G3. Nel 1994 nasce Zapping, la trasmissione quotidiana radiofonica del Giornale Radio Uno che Forbice condurrà per ben 18 anni. Intellettuale, profondamente laico, spesso controcorrente, Forbice è stato impegnato per lunghissimi anni nel sindacato, nella Uil.

Storico del lavoro, biografo di Bruno Buozzi, autore di numerosissimi saggi , una passione per l'arte e ed un forte impegno sul fronte dei diritti umani, Forbice aveva da poco pubblicato il suo ultimo saggio. Lascia la moglie e due figlie.

