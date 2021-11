La "Bambina con l'hula hoop" di Banksy sbarca a Catania: verrà esposta per la prima volta in Italia

L'opera "Bambina con l'hula hoop" di Banksy è da poco giunta a Catania e verrà esposta per la prima volta in assoluto in Italia, in occasione della mostra "Warhol-Banksy". Si tratta del dipinto realizzato con la tecnica stencil a Nottingham nell'ottobre del 2020 come invito a recuperare il senso delle cose, dando un segnale di solidarietà alla città, uno dei centri britannici maggiormente colpiti dal Covid.

L'opera si potrà osservare a partire dal 20 novembre al Palazzo della Cultura di Catania, all'interno della mostra che vedrà opere di Bansky e di Andy Warhol, oltre 100 opere provenienti da famose collezioni private e gallerie d'arte di tutto il mondo. L'esposizione, visitabile fino al prossimo 2 giugno, è curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania. L'inaugurazione è prevista per il prossimo 19 novembre.

La mostra documenta il percorso rivoluzionario dei due grandi artisti che hanno cambiato il modo di vivere l’arte degli ultimi 50 anni. E tra le opere esposte ci saranno anche i ritratti politici di Mao e Lenin di Warhol e il dipinto di Lincoln, Winston Churchill e la Regina Elisabetta di Banksy. Presente anche la Marylin realizzata da Warhol nel 1962 e il dipinto autoritratto del 1967 Self Portrait sempre di Warhol. I visitatori potranno osservare da vicino anche la Kate Moss di Banksy.

