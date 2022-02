Il 30 luglio farà tappa in Sicilia il tour di Blanco, il trionfatore di Sanremo

Aspettava la fine del Festival di Sanremo per annunciare le date della tournée estiva. Oggi ha potuto farlo da trionfatore, assieme a Mahmood, della 72.ma rassegna della canzone italiana, lui che ancora non ha compiuto 19 anni (lo farà fra tre giorni, il 10 febbraio). Riccardo Fabbriconi - in arte Blanco - ha pronto il tour e non dimentica la Sicilia. Il suo Blu Celeste Tour farà tappa a Catania, per l’unico concerto nell'Isola, sabato 30 luglio, alle 21, alla Villa Bellini. I biglietti saranno disponibili in prevendita sul sito dell'organizzazione - www.puntoeacapo.uno - a partire da domani 8 febbraio alle ore 14.

Il tour prenderà il via in aprile da Padova, per chiudersi a settembre a Milano. Genova sarà la prima data estiva. Sono state riprogrammate due date di maggio all’Estragon di Bologna: dall’8-9 sono state spostate a domenica 22 e lunedì 23, perché in qualità di vincitore del Festival di Sanremo il giovane artista bresciano parteciperà con Mahmood - con il brano Brividi - all’Eurovision Song Contest, a Torino dal 10 al 14 maggio.

Oltre ad aver collezionato in meno di un anno 28 dischi di platino, 7 dischi d’oro e più di un miliardo di streaming totali, Blanco è il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify.

© Riproduzione riservata