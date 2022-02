Il tour di Blanco, fissato il secondo concerto alla Villa Bellini di Catania

Sold-out in pochissimo tempo, il concerto di Blanco a Catania conquista la doppia data. «A seguito dell’incredibile sold out di tutte le date annunciate a oggi, e a poche ore dalla certificazione del disco di Platino per Brividi (brano vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood), arrivata dopo meno di due settimane dalla pubblicazione - si legge in una nota stampa - Blanco aggiunge nuovi appuntamenti estivi del Blu Celeste Tour tra cui il raddoppio delle date di Roma, Catania e Milano. L’appuntamento a Lucca del 21 luglio cambia inoltre location e si sposta al Lucca Summer Festival - Mura di Lucca». Il tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, toccherà anche Paestum (2 luglio), Ferrara (8 luglio), Udine (15 luglio), nuovamente Roma (raddoppio data al Rock in Roma, 27 luglio), ancora Catania (raddoppio data a Villa Bellini, live anche domenica 31 luglio oltre al già tutto venduto concerto di sabato 30 luglio), Olbia (12 agosto) e di nuovo Milano (raddoppio data all’Ippodromo Snai San Siro, 16 settembre).

I biglietti per le date annunciate oggi sono disponibili online su vivoconcerti.com da martedì 15 febbraio alle ore 14 e nei punti vendita autorizzati da domenica 20 febbraio alle ore 10.

