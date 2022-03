Concerti, Frah Quintale sceglie la Villa Bellini di Catania per il suo tour estivo

L’estate siciliana si arricchisce di un concerto atteso da molti anni. Frah Quintale sarà a Catania in un’unica data siciliana il 28 agosto a Villa Bellini. Disco di platino con l’album d’esordio Regardez Moi, Frah Quintale è tra gli artisti che hanno cambiato il gioco del pop italiano, contribuendo a delineare un nuovo genere. Originale sia nella sua estetica che nella musica, ha raggiunto e superato 250 milioni di ascolti su Spotify. Il Summer tour 2022 è organizzato in Sicilia da Show Biz e Live Spettacoli.

Francesco Servidei, il vero nome di Frah Quintale, ha 32 anni ed è di Brescia. Il suo percorso musicale inizia nei Fratelli Quintale, ma dopo cinque album lascia la formazione per abbracciare la carriera da solista. Dopo le anticipazioni con Lungolinea., la speciale playlist Spotify creata ad hoc da Frah, a novembre del 2017 esce per Undamento Regardez Moi, il primo lavoro sulla lunga distanza prodotto anche in vinile. In questi anni l’artista non si è mai fermato e non solo nei live, con un tour durato oltre 2 anni e un successo che ha trasformato in sold-out i suoi concerti («La gente sotto il palco impazzisce», Rolling Stone). Frah ha continuato a scrivere e così nel 2019 ha pubblicato prima il singolo Farmacia e successivamente ha annunciato il nuovo, secondo disco dal titolo Banzai, un doppio album pubblicato in due tempi. Il 26 giugno pubblica per Undamento la prima parte, Banzai (Lato Blu), anticipato dai singoli Contento e Buio di giorno e dal brano La Calma. Sempre nel 2020, dopo il feat. con Mecna nel singolo Tutto Ok, pubblica una nuova canzone dal titolo Gabbiani e a gennaio 2021 collabora con Takagi & Ketra e Marco Mengoni nel singolo Venere & Marte, primo nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio per tre settimane consecutive. Il 4 giugno esce per Undamento il secondo lato, Banzai (Lato arancio). Un nuovo album pieno di colore nel quale emerge tutta quella freschezza che caratterizza ogni suo pezzo, quel pop dal sound internazionale che profuma sempre di novità.

