Drusilla Foer arriva in Sicilia con "Eleganzissima": ecco dove

Drusilla Foer sbarca in Sicilia. L'artista si esibirà a Palermo e a Catania con lo spettacolo “Eleganzissima”. La prima tappa sarà nella città etnea, al teatro Metropolitan di Catania il 25 marzo. Il giorno successivo sarà di scena al teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto e, infine, il 28 marzo al teatro Golden di Palermo. I biglietti sono in vendita su Ticketone.it e presso i botteghini dei teatri.

Eleganzissima, il recital in Sicilia

Il recital scritto e interpretato da Drusilla Foer, in una nuova versione aggiornata, prosegue il suo viaggio raccontando gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Sarà un viaggio nella realtà di Drusilla, in un'alternanza di momenti che comici e altri dall'intensità commovente.

Drusilla a Palermo

Gli spettacoli, che arrivano in Sicilia grazie ad un’intuizione di Andrea Randazzo e di Agave Spettacoli, avrà inizio sempre ore 21,30. A Palermo è stato già registrato il sold out. La produzione è della Best Sound di Franco Godi, compositore per la pubblicità, per la tv e per il cinema fin dagli anni '60, nonché scopritore e artefice dell'hip hop di successo in Italia dagli anni 90 a oggi. La distribuzione è di Savà Produzioni Creative, che per la Sicilia sarà appunto coadiuvata da Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Lo spettacolo di e con Drusilla Foer vedrà anche la partecipazione di Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al clarinetto e sax.

Drusilla a Catania

A Catania invece c'è stato un cambio di location: la tappa è organizzata in collaborazione con il teatro Musco e inizialmente lo spettacolo era stato previsto, infatti, al Musco. Poi per la grande richiesta di biglietti, l'organizzazione ha deciso di spostare la tappa al Metropolitan, che può accogliere più persone. “Eleganzissima”, essenziali al racconto biografico sono le canzoni, che Drusilla interpreta dal vivo accompagnata dai suoi musicisti. Anche a Barcellona Pozzo di Gotto e a Catania gli spettacoli avranno inizio alle 21,30.

© Riproduzione riservata