A Catania l'unica tappa siciliana dei Litfiba: la band rock a Villa Bellini

C’è una data anche in Sicilia nel tour dei ritrovati Litfiba dell’estate 2022 dal titolo "L’ultimo Girone". La band, composta da Piero Pelù e Ghigo Renzulli, si esibirà domani (sabato 23 luglio) sarà a Catania, a Villa Berllini, per Sotto il Vulcano Festival.

Precursori come pochi del rock cantato in italiano, i Litfiba possono fregiarsi di successi discografici con 10 milioni di copie vendute e migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo. La storia della band però è anche fortemente legata a doppia mandata alla storia del nostro Paese, tra impegno sociale, battaglie civili/ambientali e diritti umani. I biglietti sul circuito Ticketone.it e nelle prevendite abituali.

Dopo Catania il tour dei Litfiba proseguirà ancora in giro per l'Italia. Il 29 luglio si esibiranno in provincia di Verona, a Villafranca nel contesto del Villafranca Festival. Il giorno dopo (30 luglio) ancora suil palco a Majano, nel territorio di Udine per l'omonimo Festival. Ad agosto la prima data per poter ascoltare dal vivo la musica della band è il 18 a Lecce nell'Oversound Music Festival. Due giorni dopo andranno a suonare a Cattolica, in provincia di Rimini all'Arena della Regina. Infine il 26 agosto a Romano D'Ezzelino, nel Vicentino, per l'Ama Festival.

