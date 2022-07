Musica a lutto, è morto il cantante BriganTony

Non ce l'ha fatta il cantante catanese Antonio Caponnetto, in arte BriganTony. L'artista è morto all'età di 74 anni: era ricoverato da qualche giorno in gravi condizioni nel reparto di rianimazione.

L'annuncio della scomparsa del cantante è stato dato dalla figlia Alessia sui social. "Mio padre ci ha lasciati, ma solo fisicamente lasciando a tutti noi un vasto repertorio musicale indelebile, irripetibile e inimitabile. Riposa in pace papà. Grazie a tutti per il vostro caloroso affetto da parte mia e tutta la mia famiglia".

Nato nel rione Cibali, a Catania, nel 1976 all'età di 28 anni emigra in Belgio, dove inizia a lavorare come muratore. Con alcuni risparmi riesce ad incidere il primo disco "A bella vita" (inizialmente uscito col titolo "A zita pilusa"- letteralmente "La fidanzata pelosa" ma subito cambiato).

La musica di Brigantony spazia dalla tarantella siciliana (Tarantella erotica, Tarantella cumannata ecc.) al rock (Nannu rock, U vinu sicilianu, Mi stuppai na fanta, ecc.), dal boogie-woogie allo swing, alla dance anni Ottanta e Novanta (Semu fuiuti frischi ecc.), dal rap (Opa'cche bellu 'u cinima) al pop, alla latino-americana, fino al blues.

