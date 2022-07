Le Vibrazioni a Zafferana Etnea: il concerto domenica 31 luglio

In concerto a Zafferana Etnea Le Vibrazioni: la band capitanata da Francesco Sarcina si esibirà domenica 31 luglio all’Anfiteatro Falcone e Borsellino nell’ambito della rassegna musicale Ai piedi dell’Etna, organizzata da Olimpo Eventi in collaborazione con il Comune. La band è reduce dal tour invernale con il maestro Beppe Vessicchio, con sold out nei teatri d’Italia, e dal successo di Tantissimo, presentato a Sanremo 2022.

La data etnea del 31 luglio è stata inserita nel calendario della band milanese che, oltre a riproporre quelle canzoni ormai diventate dei classici della musica italiana, presenterà i pezzi inediti del loro ultimo ep VI. On stage il cantante e chitarrista Francesco Sarcina, principale compositore, il chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deidda.

Sono sei gli album pubblicati dal gruppo che ha iniziato a muovere i primi passi musicali nel 1999. Dopo un’interruzione durata cinque anni, dal 2017 Le Vibrazioni hanno ripreso a percorrere la medesima strada, proseguendo quella che è diventata un’invidiabile carriera artistica. Tra i singoli più conosciuti e amati dal pubblico Dedicato a te, In una notte d’estate, Vieni da me, Così sbagliato, Dov’è, che si è classificato al quarto posto, al termine del Festival di Sanremo 2020, Per fare l’amore e appunto Tantissimo.

