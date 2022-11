Catania, raddoppiano gli orari di visita della mostra su Elio Romano

Raddoppiano gli orari di visita della mostra Libero Elio Romano. 1909 - 1996 in corso a Catania, a Palazzo della Cultura fino al 20 gennaio 2023 e organizzata dell’Accademia di Belle Arti di Catania in collaborazione con il Comune e il Centro studi Elio Romano. Visto l’alto gradimento del pubblico, infatti – oltre mille visitatori nei primi quindici giorni, costretti agli orari limitati del mattino – da domani - venerdì 18 novembre - la mostra aumenta gli orari di visita il venerdì e sabato (intera giornata) e introduce la domenica grazie alla disponibilità degli studenti dell’Accademia che accolgono e guidano i visitatori.

Nel dettaglio: sono confermate le aperture mattutine dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13. Mentre da venerdì a domenica la mostra sarà visitabile anche nel pomeriggio secondo il seguente orario: 9-13 e 16-19. In particolare con l’apertura domenicale viene introdotta nella prima e terza domenica del mese anche la possibilità delle visite d’autore gratuite (in due fasce orarie, 10 e 12) in compagnia del curatore, lo storico dell’arte e docente dell’Accademia prof. Vittorio Ugo Vicari. La mostra è ad ingresso gratuito e per visite di gruppo o guidate, anche in altri orari, sono a disposizione gli studenti dell’Accademia prenotando via email a mostraromano@abacatania.it.

© Riproduzione riservata