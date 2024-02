«Raccontami» del 17 novembre 2023: ospite di Salvo La Rosa è Tuccio Musumeci

Una storia straordinaria, iniziata più di 70 anni fa: Tuccio Musumeci è ospite di Salvo La Rosa per la seconda puntata di Raccontami in onda venerdì 17 e domenica 19 novembre su Tgs (c.12 d.t.) e in streaming su www.gds.it alle 21,40 e alle 23,30 circa dopo il Tg della notte.

Il grande attore catanese, amato e conosciuto in tutto il mondo, ad aprile del prossimo anno compirà 90 anni e racconta la sua straordinaria carriera artistica nel salotto del Teatro Brancati, il suo teatro.